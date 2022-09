Nederland behoort weer tot Europese innovatieleiders

Met een koopkrachtpakket en het dempen van de oplopende energierekening, ondersteunt het kabinet de economie op korte termijn. Tegelijkertijd vinden volop private- en overheidsinvesteringen plaats in onderzoek en innovatie om ook op de lange termijn in Nederland voldoende banen en inkomsten te hebben. Bijvoorbeeld in kunstmatige intelligentie, quantum, fotonica en waterstof. De innovatiekracht van EU-landen wordt jaarlijks getoetst in het gezaghebbende European Innovation Scoreboard (EIS). In de vandaag verschenen lijst is Nederland één plaats gestegen (van 5 naar 4) en is nu aangemerkt als ‘Innovatieleider’.