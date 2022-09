Kabinetsdelegatie naar Berlijn voor regeringsconsultaties met Duitse regering

Minister-president Rutte is dinsdag 4 oktober met een afvaardiging van het Nederlandse kabinet in Berlijn voor regeringsconsultaties met een afvaardiging van de Duitse regering, onder leiding van bondskanselier Scholz. De Nederlandse delegatie zal ontvangen worden in het Bundeskanzleramt.

De regeringsconsultaties staan in het teken van klimaat. Ministers zullen best practices uitwisselen over onder andere innovatie en elektrische voertuigen. Daarnaast wordt er gesproken over energiezekerheid in het licht van de energietransitie, de prioriteiten in belangrijke dossiers van het Fit for 55-pakket en de aankomende klimaatconferentie COP27.

Aan Nederlandse zijde zijn dinsdag in Berlijn aanwezig: minister Jetten voor Klimaat en Energie, minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Aan Duitse zijde zijn dinsdag in Berlijn aanwezig: minister Habeck van Economie en Klimaat, minister Schulze voor Economische Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris Höppner voor Digitale zaken en Transport, minister Stark-Watzinger van Onderwijs en Onderzoek, staatssecretaris Luhrmann voor Europa, staatssecretaris Tidow voor Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming en staatssecretaris Gatzer van Financiën.