Minister-president Rutte ontvangt minister-president Jambon van Vlaanderen

Minister-president Rutte ontvangt maandag 10 oktober 2022 minister-president Jambon van Vlaanderen voor een werklunch op het ministerie van Algemene Zaken.

De ontmoeting staat in het teken van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Daarnaast zal er onder meer gesproken worden over de oorlog in Oekraïne, klimaat en energie.