Benoeming directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Marko Hekkert wordt de nieuwe directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

De vier grote thema’s op het gebied van de leefomgeving zijn klimaatverandering en energietransitie; de economie circulair maken; landbouw, natuur en voedsel in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling. Het PBL heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan opgavegestuurd werken, het in samenhang aanpakken van vraagstukken en het versterken van de samenwerking tussen de inhoudelijke sectoren. De directeur geeft richting en leiding aan de bovengenoemde inhoudelijke en methodologische ontwikkelingen en keuzes.

Marko Hekkert is op dit moment hoogleraar Dynamics of Innovation Systems aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Eerder vervulde hij diverse management en toezichtfuncties binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Hij behaalde een doctoraaldiploma Scheikunde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.