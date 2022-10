Minister-president Rutte naar Roemenië

Minister-president Rutte reist woensdag 12 oktober 2022 naar Roemenië voor een bezoek aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de NAVO-troepenmacht en een ontmoeting met president Iohannis en minister-president Ciucă.

De ontmoeting met president Iohannis en minister-president Ciucă vindt plaats op een militaire basis in Cincu. Er zal worden gesproken over de militaire samenwerking tussen Nederland en Roemenië. Actuele onderwerpen zoals de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en energie zullen ook aan bod komen tijdens de ontmoeting.

De ongeveer 200 Nederlandse militairen die zijn gestationeerd op de militaire basis in Cincu maken onderdeel uit van de nieuwe ‘battlegroup’ van de NAVO. Deze staat onder commando van Frankrijk en telt in totaal 900 militairen. De Nederlandse militairen zullen ongeveer een jaar in Cincu gestationeerd zijn.