Minister-president Rutte bezoekt Israël en de Palestijnse gebieden

Minister-president Rutte brengt maandag 24 en dinsdag 25 oktober 2022 een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Het bezoek staat in het teken van het onderhouden van de nauwe banden met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit en het belang dat het kabinet hecht aan het Midden-Oosten Vredesproces.

Het bezoek start maandagmiddag 24 oktober met een lunch met CEO’s van Israëlische bedrijven in Nederland en Nederlandse bedrijven in Israël. In de middag voert minister-president Rutte een bilateraal gesprek met de Israëlische minister-president Lapid, gevolgd door een bilateraal gesprek met de Israëlische minister van Defensie Gantz. Aansluitend volgt een bezoek aan Nederlandse Holocaust-overlevenden in verzorgingstehuis Beit Mozes in Jeruzalem. ’s Avonds heeft minister-president Rutte een gesprek met de Palestijnse president Abbas.

Het bezoek start dinsdagochtend 25 oktober met een ontbijtsessie over de situatie in de Palestijnse gebieden met twee Palestijnen die zich inzetten voor een vreedzame oplossing voor het conflict. Aansluitend volgt een bezoek aan Orange Corners in Ramallah, een Nederlands initiatief om jong ondernemerschap te stimuleren en daarmee de kansen op werk voor jongeren te vergroten. Daarna spreekt minister-president Rutte met de Israëlische oppositieleider Netanyahu.