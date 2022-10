Minister-president Rutte en minister Adriaansens bezoeken Limburg een jaar na de overstromingen

Minister-president Rutte en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bezoeken maandag 31 oktober de provincie Limburg. Het bezoek staat in het teken van de gevolgen van de overstromingen in de zomer van 2021 en de afhandeling van de waterschade.

In Maastricht spreken de minister-president en de minister met ondernemers die zijn getroffen door de overstromingen. Minister Adriaansens geeft een toelichting op de Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) die 24 oktober 2022 is opengesteld.

Minister-president Rutte gaat daarna naar Valkenburg, waar hij spreekt met gedupeerden en mensen die geholpen hebben bij evacuaties.

Eerder op de dag brengt de minister-president een bezoek aan het Maasoever project. Tijdens een vaartocht over de Maas krijgt hij uitleg over het werk aan de Maas in en rondom Maastricht in het kader van hoogwaterveiligheid, natuur en bevaarbaarheid.

Minister Adriaansens bezoekt eerder die dag het industriële cluster Chemelot, waar zij in gesprek gaat met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Na een rondleiding op het chemiepark krijgt zij op de Brightlands Chemelot Campus onder andere een toelichting op het project Brightlands Circular Space. Dit is onderdeel van het bredere project CircularPlasticsNL dat een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds ontvangt.