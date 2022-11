Finalisten Erfgoedvrijwilligersprijs 2022 bekend

Breng vóór 26 november jouw stem uit Uit 52 aanmeldingen selecteerde de jury onder leiding van Kathleen Ferrier (Voorzitter Unesco Commissie) drie finalisten die kans maken op de Erfgoedvrijwilligersprijs 2022. De vrijwilligersteams van Museumboerderij Wendezoele, Openluchtbad Zwolle en het Van Eesterenmuseum maken kans op de hoofdprijs van €10.000,-. Stemmen kan tot en met 25 november via de website. De prijsuitreiking vindt plaats op 1 december in theater Diligentia in Den Haag.

Over de finalisten

De volgende drie teams zijn door de jury geselecteerd:

Museumboerderij Wendezoele

Vlakbij het middeleeuwse stadje Delden, nabij kasteel Twickel is het monumentale Erve Brinkcate te vinden. Deze museumboerderij ligt tussen de goed onderhouden akkers, tuinen en boomgaard. Een bijzondere plek om het boerenleven van vroeger te ontdekken. Al meer dan 25 jaar ligt de organisatie van Museumboerderij Wendezoele volledig in handen van vrijwilligers. Meer dan 75 mensen zijn regelmatig betrokken bij de organisatie van de boerderij en het erf en het overdragen van de ambachten op volgende generaties.

Openluchtbad Zwolle

Het Zwolse Openluchtbad is in 1933 gebouwd en werd ontworpen door architect J.G. Wiebenga in de stijl van Het Nieuwe Bouwen. Om het bad te kunnen blijven exploiteren is in 1992 de ‘Vereniging Openluchtbad Zwolle’ opgericht. Dit gebeurde nadat de gemeente in 1989 het zwembad wilde slopen en de omwonenden het bad kraakten. Hiermee kregen zij voor elkaar dat het bad van de slooplijst gehaald werd en tot rijksmonument werd aangewezen. De vereniging draait bijna volledig op vrijwilligers. Iedereen kan lid worden met als voorwaarde dat er een paar uur vrijwilligerswerk wordt gedaan per seizoen. De vereniging telt meer dan 7.000 leden en 150 vaste vrijwilligers die zich langduriger inzetten. De vrijwilligers zijn enthousiast en betrokken en samen met de leden zorgen zij ervoor dat het Openluchtbad jaarlijks tussen de 60.000 en 100.000 bezoekers kan ontvangen.

Van Eesteren Museum

Amsterdam Nieuw-West werd in het begin van deze eeuw door de landelijke media betiteld als “de slechtste wijk van Nederland”. Een groot aantal buurtbewoners pikte dit niet en startte vrijwillig een buurtmuseum, zonder fysiek gebouw, bestaande uit wandelingen door de buurt om te tonen hoe mooi deze was. Dit groeide uit tot het Van Eesteren Museum van vandaag de dag met een eigen paviljoen. Een inspirerend voorbeeld van een organisatie die door de inzet van vrijwilligers volwassen is geworden en geprofessionaliseerd en bovendien nog steeds de kracht, kennis en kunde van deze zeer diverse groep blijft inzetten om haar organisatie te versterken.

Stemmen

Vanaf nu kan er gestemd worden op de drie finalisten. Kijk op www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl voor de video’s waarin de vrijwilligersteams zich voorstellen en breng jouw stem uit vóór 26 november.

Bekendmaking winnaar op 1 december

Op 1 december 2022 wordt de winnaar bekendgemaakt in theater Diligentia in Den Haag. Het winnende team ontvangt uit handen van staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, een cheque van € 10.000,-. Deze cheque is voor de helft vrij te besteden en voor de helft om kennisoverdracht op het gebied van het vrijwilligerswerk waarvoor het team zich inzet mogelijk te maken. Voor de nummers twee en drie is een cheque van € 5.000,- beschikbaar. De uitreiking is toegankelijk voor iedereen die een (gratis) ticket reserveert via de website (zolang de voorraad strekt).

Waarom een Erfgoedvrijwilligersprijs?

De Erfgoedvrijwilligersprijs werd in 2020 in het leven geroepen door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als waardering naar de grote groep vrijwilligers uit de erfgoedsector. Vrijwilligers maken het mogelijk om het culturele erfgoed dat ons land rijk is voor het grote publiek toegankelijk te maken. De uitvoering van het project is in handen van Nederland Monumentenland.

Over Nederland Monumentenland

Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doet Nederland Monumentenland door de ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek en de monumenten te organiseren. Nederland Monumentenland is de organisator van onder meer de VriendenLoterij Open Monumentendag, Open Monumentendag Klassendag, het Nationaal Monumentencongres en de Erfgoedstem.