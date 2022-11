Werken houdt criminaliteit op afstand

Uit twee onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op werken is daarom van groot belang in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

SZW onderzocht de relatie tussen bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en criminaliteit in kwetsbare wijken. Daarnaast zoomde een tweede onderzoek in op rol van werk in de lokale aanpak. Uit de onderzoeken komt naar voren dat inzetten op preventie en voorkomen van criminaliteit een rol moet spelen naast straffen en aanpakken. Het gaat hand-in-hand. Immers, problemen zijn met elkaar verbonden in kwetsbare gebieden en vragen verschillende aanpakken. Naar voren komt dat zonder bestaanszekerheid en werk, in combinatie met andere problemen, mensen eerder de criminaliteit ingaan.

Daarnaast is goede samenwerking op lokaal niveau nodig om succesvol criminaliteit tegen te gaan. Vertrouwen is daarbij van groot belang. Een persoonsgerichte benadering vanuit de professional van de gemeente én intensiever contact met lokale werkgevers voor lokale werkplekken helpt daarbij.

Kabinetsbrede aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

Dit kabinet heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten met wijken waar risico’s groot zijn dat jongeren worden geronseld door (drugs)criminelen. Hierbij staat een intensieve persoonsgerichte aanpak centraal, mede gezien de intimiderende druk van criminelen en tevens verleidingen van het foute geld dat wordt verdiend met drugshandel in buurten.

De onderzoeken van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gedaan vanuit de preventieve aanpak van ondermijning en in samenhang met de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. In deze kabinetsbrede aanpak wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar en gewerkt aan het terugdringen van crimineel gedrag. Ook uit deze twee onderzoeken gericht op de relatie tussen werk en criminaliteit blijkt dat inzet vanuit de gehele overheid, werkgevers en onderwijs nodig is. Het kabinet heeft daarom eerder dit jaar aangekondigd om met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te investeren in 20 kwetsbare gebieden in Nederland om gezamenlijk het toekomstperspectief van bewoners te verbeteren. SZW gaat de opgehaalde inzichten uit de onderzoeken bespreken met deze gemeenten om de lokale aanpak gezamenlijk te versterken.