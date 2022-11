Internetconsultatie wijziging drie-uursregeling en vaste gezichtencriterium kinderopvang

Het kabinet wil het Besluit kwaliteit kinderopvang versoepelen en start daarom een internetconsultatie: iedereen die dat wil kan tot en met 20 november 2022 reageren op de voorgenomen wijzigingen. De versoepeling gaat over de drie-uursregeling en het vaste- gezichtencriterium. De huidige regels knellen in de praktijk, vooral in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk. Na nauwe samenspraak met sectorpartijen in de kinderopvang, doet het kabinet een voorstel voor aanpassing van deze twee eisen.