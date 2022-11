Doe mee aan de Mensenrechtenweek

In 2022 start een nieuw Nederlands initiatief: de Mensenrechtenweek, van 5 tot en met 10 december. Wat zijn mensenrechten, en waarom zijn ze belangrijk? Over die vragen wil Nederland het bewustzijn vergroten onder kinderen, jongeren en studenten. In Nederland én in het buitenland. En we nodigen iedereen uit om hieraan mee te werken. Lees meer over de Mensenrechtenweek, en hoe jij mee kan doen:

Mensenrechtenweek: de eerste editie

Mensenrechtenweek (5 t/m 10 december) is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en is in de week vóór Internationale Mensenrechtendag op 10 december. Dit jaar zal de eerste editie zijn van de Mensenrechtenweek, met de slogan: Let’s Talk Human Rights en hashtag #HumanRightsWeek.

Waarom een Mensenrechtenweek?

Verschuivingen van macht in de wereld, de opmars van autocratische leiders en de toegenomen kloof in de samenleving: wereldwijd staan mensenrechten onder groter wordende druk. Dit onderstreept het belang om mensenrechten meer onder de aandacht te brengen.

Uit een peiling van UNICEF onder Nederlandse kinderen en jongeren tussen de 10 en 17 jaar blijkt dat hun kennis over mensenrechten beperkt is en 51% niet in staat is spontaan één recht te noemen. Groter bewustzijn onder jonge mensen over het belang van mensenrechten kan niet alleen leiden tot (beter) opkomen voor hun eigen rechten, maar ook tot solidariteit voor mensen die, in Nederland of in de wereld, in moeilijkheden zijn.

Hoe kan jij meedoen?

Iedereen kan meedoen aan de Mensenrechtenweek. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een activiteit voor mensenrechten waar ook jongeren bij betrokken zijn, of door zelf zo’n activiteit te organiseren. Breng je activiteit (waar de veiligheid het toelaat) online onder de aandacht door gebruik te maken van de hashtag #HumanRightsWeek. Zo geven we met zijn allen bekendheid aan de week en zorgen we dat dit initiatief de komende jaren gaat groeien!

Wat je kunt doen:

doe mee aan de social media campagne Let’s Talk Human Rights met hashtag #HumanRightsWeek, gericht op bewustwording van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die volgend jaar 75 jaar bestaat.

Let’s Talk Human Rights met hashtag #HumanRightsWeek, gericht op bewustwording van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die volgend jaar 75 jaar bestaat. geef jongeren online een stem door (waar de veiligheid het toelaat) uitspraken, culturele expressies of andere content gemaakt door jonge mensen over mensenrechten te plaatsen of door het woord te geven aan een jonge mensenrechtenverdediger op jouw social media-kanalen.

door (waar de veiligheid het toelaat) uitspraken, culturele expressies of andere content gemaakt door jonge mensen over mensenrechten te plaatsen of door het woord te geven aan een jonge mensenrechtenverdediger op jouw social media-kanalen. geef een interactieve gastles of workshop op een school of universiteit.

op een school of universiteit. organiseer een wedstrijd waarbij jongeren een essay kunnen insturen over hoe zij vinden dat een voor hen cruciaal mensenrecht beter kan worden gerealiseerd.

waarbij jongeren een essay kunnen insturen over hoe zij vinden dat een voor hen cruciaal mensenrecht beter kan worden gerealiseerd. organiseer een rondetafelgesprek over mensenrechten met inspirerende (jonge) sprekers en brede uitnodiging aan jongeren, waarin in informele setting met elkaar het gesprek kan worden gevoerd.

over mensenrechten met inspirerende (jonge) sprekers en brede uitnodiging aan jongeren, waarin in informele setting met elkaar het gesprek kan worden gevoerd. combineer een filmvertoning met een debat.

met een debat. organiseer een fototentoonstelling, quiz, poëzievoorstelling, concert, theater , kortom: organiseer een evenement dat op creatieve wijze mensenrechten onder de aandacht brengt bij jongeren en/of inzicht geeft in hoe zij dit thema zelf ervaren.

, kortom: organiseer een evenement dat op creatieve wijze mensenrechten onder de aandacht brengt bij jongeren en/of inzicht geeft in hoe zij dit thema zelf ervaren. stippel een stadswandeling uit langs plekken die een link hebben met mensenrechten (ter inspiratie: Amnesty International heeft RightsWalks door verschillende steden in Nederland) en daarover met jongeren in gesprek gaan.

Belangrijke data in deze periode

25 november-10 december: Orange the World-campagne (16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes)

29 november: Internationale dag van de Vrouwelijke Mensenrechtenverdedigers

8 december: Uitreiking van de Nederlandse Mensenrechtentulp

9 december: Internationale Mensenrechtenverdedigersdag

10 december: Internationale Mensenrechtendag

Ben je benieuwd wat het ministerie van Buitenlandse Zaken allemaal doet voor mensenrechten? Lees dan ook de Mensenrechtenrapportage 2021.