Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2022

In het tweede tertiaal (mei t/m augustus) van 2022 zijn 2.937.812 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is ruim één procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.977.737 verkeersboetes opgelegd, onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en handheld telefoongebruik. Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2022*.

Vergroot afbeelding Beeld: Politie

Het niveau van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen in het tweede tertiaal dit jaar ligt in lijn met de cijfers van dezelfde periode vorig jaar, maar hoger dan in 2020 toen het vanwege de coronapandemie rustiger was op de wegen.

Het aantal verkeersovertredingen geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen is licht gedaald van 2.822.256 in 2021 in de maanden mei t/m augustus naar 2.766.195 in de diezelfde periode van 2022. Het aantal staande houdingen daarentegen is dit jaar hoger dan vorig jaar. Het aantal verkeersboetes na een staande houding bedroeg in het tweede tertiaal van dit jaar 171.617, tegen 155.481 in dezelfde periode in 2021.

Meeste overtredingen snelheid

De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te hard rijden: 2.370.783 in het tweede tertiaal van 2022, tegen 2.514.616 in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen op kenteken. In de maanden mei t/m augustus van 2022 zijn 1.106.284 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, 786.637 met een trajectcontrole en 430.829 met mobiele radarsets.



Bij de trajectcontroles is een daling te zien van 849.545 vorig jaar naar 786.637 dit jaar. De daling is vooral te zien bij de trajectcontrolesystemen op N-wegen, die sinds 2020 en 2021 actief zijn. Nu deze controles er een tijdje staan, houden bestuurders zich beter aan de maximum snelheid, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Ook zijn op bepaalde wegen de trajectcontroles minder beschikbaar geweest vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Gebruik mobiele telefoon in verkeer

In het tweede tertiaal van dit jaar zijn bijna een derde meer overtredingen geconstateerd voor handheld telefoongebruik ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Werd vorig jaar bij 47.438 mensen gezien dat een mobiele telefoon als bestuurder werd vastgehouden, dit jaar was dat bij 66.150 mensen. Bijna een derde van dat aantal is afkomstig van fietsers (21.029). Vorig jaar ging dat om 16.155. De politie zet door het hele land zogenaamde MONOcams in, waarmee gecontroleerd wordt op het vasthouden van een mobiel apparaat achter het stuur. Ook kunnen bestuurders vanuit touringcars in de gaten gehouden. Het tegengaan van afleiding is één van de prioriteiten in de verkeershandhaving.

Buitenlandse verkeersovertreders

In het tweede tertiaal van 2022 zijn 358.108 verkeersboetes naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd. Dat is meer dan de 330.867 in dezelfde periode in 2021. Dit komt mogelijk doordat er weer toeristen in Nederland zijn na de coronapandemie.



* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie.