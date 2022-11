Voortgangsrapportage Natuur laat bescheiden toename oppervlakte nieuwe natuur zien in 2021

Versnelling is nodig bij de inrichting van nieuwe natuur, aldus de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur. In 2021 richtten provincies 1.922 extra hectares natuur in. Dat is minder dan de jaren ervoor. De afspraak is dat er binnen zes jaar nog zo’n 34.432 hectare nieuwe natuur bij komt. Dit lukt alleen als de provincies versnellen en samen met het Rijk een oplossing kunnen vinden voor de knelpunten, zoals capaciteitsgebrek en stijgende grondprijzen.