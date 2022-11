Financiële tegemoetkoming voor visserijsector

Vissers die zijn getroffen door de sterk gestegen bedrijfskosten kunnen een beroep doen op een speciale financiële tegemoetkoming. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt per ondernemer maximaal € 30.000 beschikbaar als steun om de hoge lasten te verlagen. Vissers kunnen deze overbruggingsregeling naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aanvragen.

Minister Piet Adema (LNV): “De visserijsector staat voor grote uitdagingen en wordt daarnaast hard getroffen door de hoge brandstofprijzen. Dat veroorzaakt onzekerheid over de toekomst bij ondernemers, hun gezinnen én in gemeenschappen. Deze tegemoetkoming geeft ondernemers een steuntje in de rug. Ik ben me ervan bewust dat het bedrag niet kostendekkend is. Het moet dan ook worden gezien in samenhang met de financiële ondersteuning om de visserijvloot te verduurzamen. Hierbij zullen brandstofbesparende motoren ook een belangrijk onderdeel zijn.”