Arnon Grunberg ontvangt Johannes Vermeer Prijs 2022

Schrijver Arnon Grunberg heeft de Johannes Vermeer Prijs 2022 ontvangen uit handen van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. De jury, onder leiding van Andrée van Es, noemt Grunberg een ‘sterk denker en een moedig schrijver’, die behoort tot de meest veelzijdige en invloedrijkste kunstenaars van dit moment.

Staatssecretaris Uslu: “Arnon Grunberg geeft zich vol overgave aan de literatuur, en eigenlijk aan álles wat hij doet. Die toewijding is aanstekelijk. Bovendien ontregelt zijn werk, het houdt je scherp. Met zijn literaire analyses in alle verschijningsvormen beziet hij de zaken vanuit zijn eigen, originele, perspectief, vanuit de wereld van Grunberg. Het werd hoog tijd dat een schrijver de Johannes Vermeer Prijs zou winnen. En het is wat mij betreft volkomen terecht dat Arnon Grunberg de eerste is. ”

De jury, onder voorzitterschap van Andrée van Es, koos unaniem voor Arnon Grunberg. “Een auteur die op geheel eigen wijze urgenties en thema’s in het maatschappelijk debat bevraagt en zich daarbij onbevooroordeeld geïnteresseerd toont in de intenties van een ander. Iemand die zich langs zogeheten hokjes of politieke trends beweegt en een inspirerende rol van betekenis speelt voor jonge kunstenaars. Als schrijver heeft hij een eigen, onnavolgbare stem: na drie zinnen weet je dat hij aan het woord is, en dat is een zeldzame kwaliteit.”

Nederlandse staatsprijs voor de kunsten

De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten die jaarlijks wordt uitgereikt, en bestaat – naast een bokaal - uit 100.000 euro. De winnaar mag dat besteden aan een speciaal project op zijn of haar werkterrein. De Nederlandse regering heeft de prijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Hij kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle artistieke disciplines.

Eerdere winnaars zijn beeldend kunstenaar Natasja Kensmil, operaregisseur Pierre Audi, filmmaker en schrijver Alex van Warmerdam, fotograaf Erwin Olaf, beeldend kunstenaar Marlene Dumas, architect Rem Koolhaas, grafisch ontwerper Irma Boom, componist en regisseur Michel van der Aa, beeldend kunstenaar en filmregisseur Steve McQueen, modeontwerper Iris van Herpen, violiste Janine Jansen, theatermaker Ivo van Hove en fotograaf Rineke Dijkstra.