Dramatische oproep tot klimaatactie in zwart-wit

De Water=Life fotowedstrijd van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gewonnen door Tomislav Georgiev uit Noord-Macedonië. Zijn foto in dramatisch zwart-wit toont een man die onkruid en afval opruimt van de bodem van de Crn Drim-rivier in Noord-Macedonië.

Vergroot afbeelding Beeld: © Tomislav Georgiev 147 fotografen van over de hele wereld deden mee aan de fotowedstrijd Water=Life. De winnende foto van Tomislav Georgiev is, samen met andere foto's van de wedstrijd, komend jaar te zien in een reizende tentoonstelling, georganiseerd door de ambassades van Nederland wereldwijd. De winnende foto van Georgiev toont een man die planten en afval, zoals plastic, uit het water haalt in de rivier. Georgiev is al 24 jaar een professionele fotograaf. Hij werkt voor kranten en NGO's zoals Unicef ​​en fotografeert zowel nieuws als andere onderwerpen. Met deze foto wil Georgiev oproepen tot actie, zegt hij telefonisch vanuit Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. ‘De rivier de Crn Drim is een van de langste in de Balkan. Het ontspringt in het meer van Ohrid, het oudste meer van de Balkan, en stroomt 149 kilometer door Noord-Macedonië naar Albanië. Het is de enige uitstroomrivier van het meer van Ohrid. De laatste jaren is deze rivier steeds meer vervuild geraakt. De biodiversiteit neemt af als gevolg van watervervuiling. Bijzondere vissen en planten verdwijnen.’

UNESCO Wereld Erfgoed

Het meer van Ohrid en omgeving staan ​​op de werelderfgoedlijst van UNESCO en UNESCO overweegt het uit te roepen tot Werelderfgoed in gevaar. Die beslissing zal in 2023 worden genomen. Milieuorganisaties uit Noord-Macedonië en Albanië dringen er bij UNESCO op aan dat te doen, aangezien de herclassificatie van Ohrid als een van de bedreigde werelderfgoedlocaties Noord-Macedonië en Albanië meer onder druk zou zetten om aan de problemen te werken.

Met zijn foto wilde Georgiev oproepen tot actie om deze rivier te beschermen, maar ook tot actie in het algemeen. ‘Als je ziet hoe snel de klimaatverandering nu gaat, moeten we niet vandaag ingrijpen, maar gisteren. Ik heb veel VN-rapporten gelezen over hoe snel de klimaatverandering gaat. Dat er dingen gebeuren die pas in 2030 verwacht werden. Maar we merken het ook in de Balkan. Vooral door de enorme regenbuien die we soms hebben. Tegelijkertijd is er dit jaar ook een droogte. Het niveau van de rivier de Crn Drim was erg laag.’

Grootsheid van de natuur

Georgiev is blij met de overwinning in de fotowedstrijd van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Het is een enorme eer om gekozen te zijn uit zo'n grote groep foto's van over de hele wereld. Deze foto roept heftige reacties op, dat merkte ik toen ik hem niet lang nadat ik hem had gemaakt op Facebook plaatste. Het is een abstracte, bijna grafische foto. Het perspectief en het zwart-wit versterken het effect.'

'De mens is zo onbeduidend tegen de kracht van het water, tegen de overweldigende grootsheid van de natuur. Dat wilde ik laten zien. We moeten handelen als we dat niet willen vergaan als mensheid.’ Nathalie Olijslager, programmadirecteur van de VN Waterconferentie 2023, noemde de foto van Georgiev in het juryrapport een ‘foto die je met ontzag achterlaat.’