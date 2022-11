Minister-president Rutte bij Benelux-top

Minister-president Rutte is maandag 28 november 2022 aanwezig bij de jaarlijkse Benelux-top. Vanwege het Luxemburgs voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers (CvM) vindt de top dit jaar plaats in kasteel Bourglinster in Luxemburg.

De top staat onder meer in het teken van de regionale samenwerking tussen de Benelux (BNL) en Noordrijn-Westfalen (NRW) en de Grande Région. De Grande Région is een samenwerkingsverband van Luxemburg, Wallonië, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Duitstalige Gemeenschap van België, Lotharingen (Franse regio van de Grand Est), Rijnland-Palts en Saarland.

De top begint met een gesprek tussen minister-president Rutte, eerste minister De Croo van België en minister-president Bettel van Luxemburg. Zij zullen onder meer spreken over de oorlog in Oekraïne en over actuele Europese onderwerpen, zoals migratie. Aansluitend is er een werksessie met het College van de Benelux Unie, waar onder andere het voorzitterschap, dat Nederland op 1 januari 2023 overneemt van Luxemburg, op de agenda staat.

Hierna volgt een werksessie met minister-president Wüst van Noordrijn-Westfalen en president Rottner van Grand-Est, die tevens voorzitter is van het Grande Région samenwerkingsverband.

De top wordt afgesloten met een diner.