Meer culturele samenwerking met Oekraïne

Staatssecretaris Uslu: ‘Juist nu is het belangrijk om ook op cultureel gebied samen te werken. Alles van waarde is weerloos – zeker in tijden van oorlog. Door van Oekraïne een focusland te maken in ons internationaal cultuurbeleid, kunnen we daar de culturele sector helpen. Niet alleen financieel via fondsen, maar juist ook met praktische ondersteuning en uitwisseling van mensen en kennis. Op die manier steunt Nederland Oekraïne in het verzet tegen Russische oorlogsmisdaden zoals het vernietigen van cultureel erfgoed en culturele infrastructuur.