Registratie voor REAIM Summit 2023 van start: AI-experts en geïnteresseerden wereldwijd uitgenodigd deel te nemen

Nederland organiseert, in samenwerking met Zuid-Korea, de REAIM Summit 2023 over de verantwoorde toepassing van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence - AI) in het militaire domein. Deze internationale conferentie brengt naast bewindspersonen vanuit de hele wereld, prominente actoren vanuit overheden, de particuliere sector, kennisinstellingen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld bij elkaar. De REAIM Summit wordt op 15 en 16 februari 2023 in het World Forum in Den Haag gehouden.

Experts en andere geïnteresseerden uit de hele wereld kunnen zich vanaf vandaag (1 december) aanmelden om bij de conferentie aanwezig te zijn. Inschrijving daartoe is mogelijk via de website van REAIM 2023. Na inschrijving voor de tweedaagse top, is het voor de deelnemers mogelijk om in breed internationaal verband kennis te delen en te discussiëren over de potentiële voordelen, zorgen en risico’s die bij toepassing van AI in het militaire domein komen kijken. Doel is daarbij om gezamenlijk toe te werken naar concrete oplossingen over het verantwoord ontwikkelen en gebruik hiervan.

Veelzijdig programma

Tijdens de conferentie krijgen de deelnemers een veelzijdig programma voorgeschoteld, met high level panels, een uitgebreid break-outprogramma met debatten, workshops en expert panel discussies, een academisch segment en veel ruimte voor demonstraties en pitches vanuit het bedrijfsleven. Partners vanuit de hele wereld zullen daaraan bijdragen. Naast internationale instituten als de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Commissie, zullen Nederlandse en internationale bedrijven als Airbus, Thales, IBM, BAE Systems, maatschappelijke organisaties als PAX en Future of Life Institute, onderzoeksinstellingen als TNO, SIPRI en Chatham House en vele vooraanstaande universiteiten, waaronder de TU Delft, ook ieder een eigen onderdeel verzorgen. Studenten worden via een speciaal programma intensief bij het onderwerp betrokken.

Online programma's

In aanloop naar de REAIM 2023 is een driedelige serie van online programma’s geproduceerd, om het onderwerp nader te duiden. De eerste uit deze serie is vandaag via het REAIM YouTube-kanaal gepubliceerd. De online specials gaan in op het ontwikkelen en gebruik van AI in het militaire domein en de zorgen die daarover leven. Daarnaast blikken we vooruit op de eventuele totstandkoming van internationale afspraken hierover. Ook tijdens REAIM 2023 zelf zal een online-uitzending worden verzorgd via het REAIM YouTube-kanaal, waarin delen van de conferentie worden uitgezonden.