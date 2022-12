Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

Drs. M.Y. (Marjolein) Voslamber wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat formeel in op 1 april 2023. In de maanden februari en maart draait Marjolein op momenten al mee met ABDTOPConsult.

Marjolein Voslamber is sinds 2017 directeur Management Development Rijk en tevens plaatsvervangend directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst. Daarvoor was zij directeur Bureau Secretaris-Generaal bij het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder was zij onder meer raadadviseur VWS bij het ministerie van Algemene Zaken.

Marjolein studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Rechten aan de Universiteit van Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.