Nieuwe burgemeester in Drimmelen

B.H.G. (Boy) Scholtze is benoemd tot burgemeester van de gemeente Drimmelen. De benoeming gaat in op 21 december 2022.



De heer Scholtze (31 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel operationeel manager projectontwikkeling en vastgoedbeheer in Tilburg.

Op dit moment is Gert de Kok (PvdA) burgemeester van Drimmelen.