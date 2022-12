Kabinet sluit met Zorgverzekeraars Nederland zorgconvenant arbeidsmigranten af

Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben nu met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.

Arbeidsmigranten ervaren belemmeringen, waardoor zij relatief laat hulp bij hun gezondheidsproblemen zoeken. Drempels zijn bijvoorbeeld de (Nederlandse) taalvaardigheid, onbekendheid met het Nederlands zorgsysteem of het gebrek aan toegang tot een huisarts. Het gevolg kan zijn dat klachten in de tussentijd verergeren.

Doelen van het zorgconvenant zijn:

Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van arbeidsmigranten vergroten,

Betere controle op betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers,

Betere toegang tot huisartsenzorg.

Zorgverzekeraars die zich specifiek richten op arbeidsmigranten, hebben al vele stappen gezet om de drempels met toegang tot de zorg weg te nemen. Met het zorgconvenant wordt ingezet op meer en betere doelgroepgerichte voorlichting over de (aanvullende) zorgverzekeringen. Het voorlichtingsmateriaal komt in meerdere talen en de toegang tot het polis(blad) en andere verzekeringspapieren wordt eenvoudiger. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders nog actiever aanspreken op onterechte weigering of behandeling van arbeidsmigranten. Zorgverzekeraars toetsen de betrouwbaarheid en integriteit van werkgevers voordat ze een collectieve verzekering afsluiten en toetsen daarna die betrouwbaarheid en integriteit ook periodiek. Tot slot zorgt de zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling voor de bij hen verzekerde arbeidsmigranten, zodat de zorg voor hen sneller beschikbaar komt.

Minister Karien van Gennip: “Arbeidsmigranten mogen niet langer behandeld worden als tweederangsburger. Mensen die in hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toegang tot de zorg.”

Minister Ernst Kuipers: “Arbeidsmigranten sluiten net als Nederlanders verplicht een basisverzekering af. En arbeidsmigranten hebben dan ook recht op dezelfde toegang tot de zorg als iedereen in Nederland.”

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland: “Zelfredzaamheid van arbeidsmigranten in het Nederlandse zorgstelsel is niet vanzelfsprekend. ZN, en in het bijzonder leden van ZN die zich specifiek richten op de groep arbeidsmigranten, spannen zich in om de toegang tot de zorg voor arbeidsmigranten te behouden én te verbeteren. Dit doen zij door de arbeidsmigranten actief te ondersteunen en samen te werken met werkgevers en zorgaanbieders.”

Het kabinet heeft ook besloten dat het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag aan te passen. Hiermee wordt de bovengrens voor de maximale inhouding van de zorgpremie op het wettelijk minimumloon gesteld op 110 % van de gemiddelde nominale premie. Zo houden werkgevers en werknemers ruimte om de komende jaren een polis te vinden waarbij inhouding van de nominale premie plus de premie voor het herverzekeren van het verplicht eigen risico op het wettelijk minimumloon mogelijk is en hebben zorgverzekeraars ruimte om werkgevers en werknemers met zo’n polis te faciliteren.