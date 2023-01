Minister-president Rutte en minister Hoekstra naar de Verenigde Staten voor bezoek Witte Huis

Minister-president Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken brengen op dinsdag 17 januari een bezoek aan president Biden van de Verenigde Staten.

De minister-president en minister Hoekstra worden door de Amerikaanse president en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, ontvangen in het Witte Huis voor een bilateraal gesprek. Tijdens het bezoek zal onder meer worden gesproken over de coördinatie van de steun aan Oekraïne, op zowel politiek, militair als humanitair vlak. Ook komt de verdere samenwerking op het terrein van defensie en veiligheid aan bod en wordt er gesproken over de verdere versteviging van de bilaterale handelsrelatie tussen Nederland en de Verenigde Staten.