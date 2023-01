Rijkgevuld programma internationale top over Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) is essentieel voor een technologisch geavanceerde en toekomstbestendige krijgsmacht. Tegelijkertijd brengt het dilemma’s en risico’s met zich mee als de inzet van AI leidt tot gebrek aan menselijke controle, of tot escalatie van geweld. Nederland organiseert daarom, samen met Zuid-Korea, een internationale conferentie over de verantwoorde ontwikkeling en inzet van AI binnen het militaire domein.

REAIM Summit

De internationale bijeenkomst, de REAIM Summit, wordt op 15 en 16 februari 2023 in het World Forum in Den Haag gehouden. Doel is om met een brede groep belanghebbenden een internationale agenda overeen te komen, als startpunt voor verdere internationale gesprekken en concrete vervolgstappen over de verantwoorde toepassing van AI in de militaire context. Voor deze gelegenheid komen regeringsvertegenwoordigers, academici, bedrijfsleven, denktanks en het maatschappelijk middenveld uit de hele wereld bij elkaar.

Het programma

De deelnemers krijgen een zeer divers programma voorgeschoteld, waarbij vooraanstaande experts op het gebied van AI in het militaire domein aan het woord komen. De plenaire opening van de conferentie wordt verzorgd door de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Als rode draad wordt hier een fictief scenario vertoond, dat speciaal voor de REAIM Summit is ontworpen. Dit scenario vormt aanleiding voor discussies met high level experts over onderwerpen als betrouwbaarheid en uitlegbaarheid, maar ook het afleggen van verantwoording en de internationale afspraken die gelden van het gebruik van AI in het militaire domein.

Het tweedaagse programma is verder rijk gevuld met meer dan 35 break-out sessies, workshops, interviews, talkshows, een academisch forum en een studenten hub. Bovendien is er een ‘Responsible Innovation Hub’, waar enkele tientallen bedrijven producten demonstreren en toelichten hoe zij meewerken aan verantwoorde ontwikkeling en innovatie van AI. Op de tweede dag van de REAIM Summit, komen regeringsvertegenwoordigers bij elkaar, om zich uit te spreken over concrete verdere stappen op dit onderwerp.

Op de website van REAIM staat een gedetailleerde versie van het programma. Deelname aan de REAIM Summit is nog mogelijk, om toegang te krijgen tot het World Forum is registratie verplicht. Geïnteresseerden kunnen zich via de website registreren. Een deel van het programma wordt online uitgezonden via het YouTube-kanaal van REAIM 2023.