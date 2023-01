Benoeming burgemeester Land van Cuijk

Drs. M.A.H. (Marieke) Moorman wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Land van Cuijk. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.

Mevrouw Moorman (52 jaar) is lid van de PvdA en zij is momenteel burgemeester van Bernheze. Op dit moment is Wim Hillenaar (CDA) waarnemend burgemeester van de gemeente Land van Cuijk.