Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw mr. N.H. van den Biggelaar, mevrouw mr. A.B. Blomberg en mevrouw mr. drs. M.M. Kaajan worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Nicolien van den Biggelaar (55 jaar) was tot 1 januari 2023 partner bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te Amsterdam, Aletta Blomberg (51 jaar) is advocaat en partner bij ngnb advocaten te Amsterdam en Marieke Kaajan (45 jaar) is advocaat bij ENVIR Advocaten BV te Amsterdam.

De benoeming van mevrouw Van den Biggelaar gaat in op 1 april 2023, van mevrouw Blomberg op 1 mei 2023 en van mevrouw Kaajan op 1 juni 2023.