Nederlandse levering Patriot-luchtverdediging aan Oekraïne

Nederland levert Oekraïne delen van een Patriot-luchtverdedigingswapensysteem. Het gaat om 2 lanceerinstallaties en raketten. Ook neemt Nederland trainingen van Oekraïense militairen voor haar rekening. Verder levert Nederland 100 in Tsjechië commercieel ingekochte voertuigen met luchtafweergeschut. Dit meldden minister van Defensie Kajsa Ollongren en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vandaag aan de Kamer. Tijdens de Oekraïne Defensie Contactgroep in het Duitse Ramstein zijn afspraken gemaakt om het vervangingstraject voor de Patriot te versnellen. In Ramstein kwamen de ministers van Defensie voor de achtste keer bijeen.