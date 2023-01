Benoeming lid van de Raad voor Cultuur

Nancy Jouwe wordt benoemd als lid van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. De benoeming gaat in op 15 februari 2023 voor een periode van vier jaar.

Jouwe studeerde Algemene Letteren aan de Universiteiten van Utrecht en York en is gespecialiseerd in Vrouwenstudies en Cultuurgeschiedenis. Ze vervulde bestuursfuncties bij verschillende culturele en maatschappelijke organisaties, zoals Kosmopolis Utrecht en Mama Cash. Ook doceerde zij aan de Universiteit Utrecht, aan de Hogeschool Amsterdam, de Willem de Kooning Academie en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar zij sinds 2022 een fellowship heeft naar aanleiding van het onderzoek naar het slavernijverleden van de stad Utrecht. Daarnaast is Jouwe binnen de culturele sector actief als curator, onderzoeker, adviseur en programmamaker, onder meer voor het Rijksmuseum, het Nationaal Museum voor Wereldculturen en het Centraal Museum Utrecht. In 2021 was zij lid van de gezamenlijke adviescommissie Nationaal Museum Slavernijverleden van de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur.

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad bestaat verder uit de volgende leden: Kristel Baele (voorzitter), Stef Avezaat, Deirdre Carasso, Erwin van Lambaart, John Olivieira-Siere, Edo Righini en Ellen Schindler.