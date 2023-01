Minister-president Rutte bij Nationale Holocaust Herdenking

Minister-president Rutte is zondag 29 januari 2023 aanwezig bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Tijdens de herdenking legt de minister-president samen met staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een krans bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’.

Sinds 2015 is de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, een door de VN vastgestelde internationale dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. Over de hele wereld worden op die datum slachtoffers van de Holocaust en andere genocides herdacht.

De Nationale Holocaust Herdenking vindt ieder jaar plaats in het Wertheimpark in Amsterdam op de laatste zondag in januari.