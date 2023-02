Minister-president Rutte en minister Adriaansens bij State of Dutch Tech 2023 van Techleap.nl

Minister-president Rutte en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat zijn donderdag 16 februari 2023 aanwezig bij State of Dutch Tech 2023; Together in Transitions in Den Haag. Tijdens dit evenement van Techleap.nl wordt gesproken over hoe het Nederlandse tech ecosysteem ervoor staat en wat Nederlandse tech startups nodig hebben om te groeien en impact te maken, in onder meer de energietransitie.

Binnen Techleap.nl werken overheden, kennisinstellingen, startups, financiers en bedrijven samen om het ecosysteem voor Nederlandse startups en scale-ups te ondersteunen en te versterken.