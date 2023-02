Nederland en België sluiten pact met rederijen tegen drugssmokkel

Nederland, België en vijf internationaal grote rederijen slaan de handen ineen in de strijd tegen georganiseerde misdaad in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Dit hebben ze vandaag afgesproken tijdens de conferentie ‘Samen werken aan een veilige en integere haven’ in Antwerpen. Er wordt ingezet op gebruik van slim uitgeruste containers, zodat een alarm afgaat als eraan wordt gerommeld, screening van medewerkers, onderlinge informatie-uitwisseling en toewerken naar verdere internationale veiligheidsstandaarden in de strijd tegen criminele praktijken en drugssmokkel wereldwijd.

Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid / Rutger Rog

De gezamenlijke ‘Verklaring over de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde drugscriminaliteit’ is ondertekend door de Nederlandse ministers Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane), de Belgische eerste minister De Croo, vice-eersteministers Van Peteghem (Financien), Van Quickenborne (Justitie en Noordzee) en minister Verlinden (Binnenlandse Zaken), de burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en De Wever van Antwerpen, en leidinggevenden van de vijf grote rederijen MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd en Seatrade.

Minister Yeşilgöz-Zegerius:

,,Criminele machtsstructuren zijn multinationals geworden die internationaal opereren. Om die te ontmantelen, zetten we samen met België en de grote rederijen in op een wereldwijde norm in de aanpak van georganiseerde misdaad. Drugs verstoppen in zeecontainers, andersoortige lading of aan schepen is een dominante smokkelmethode. Ondertussen vormen het nietsontziende geweld en corruptie een grote bedreiging voor onze samenleving en economie. Overheid en bedrijfsleven kunnen dit enkel met elkaar effectief tegengaan. We hebben dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de grootschalige drugssmokkel met al z’n geweld en intimidatie te stoppen.’’

Minister Harbers:

,,De havens van Rotterdam en Antwerpen zijn economische levensaders van niet alleen Nederland en België, maar ook van Europa. En wat de havens aantrekkelijk maakt voor de bedrijven en landen wereldwijd, maakt de haven ook aantrekkelijk voor drugscriminelen. Ik ben blij dat grote reders zich ook bij dit initiatief hebben aangesloten. Met de inzet van slimme technologie zoals smart seals kunnen we de kern van dit probleem gaan aanpakken.’’

Staatssecretaris De Vries: