Premier Rutte en minister Schreinemacher bezoeken Oekraïne

Nederland staat achter Oekraïne, nu en in de toekomst. Minister-president Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben die boodschap vrijdag persoonlijk overgebracht aan president Zelensky in Kyiv.

Voor Rutte en Schreinemacher was het hun tweede bezoek aan Oekraïne sinds het begin van de grootschalige Russische aanval op het land bijna 1 jaar geleden. In het gesprek met Zelensky en andere leden van de regering benadrukten ze dat Nederland Oekraïne blijft ondersteunen: militair, humanitair, met hulp bij herstel van het land en de berechting van oorlogsmisdaden.

Ook informeerden zij naar de benodigdheden van de Oekraïners voor de komende tijd in de strijd tegen Rusland en om de bevolking te helpen. Voor dit jaar heeft het kabinet 2,5 miljard euro gereserveerd voor steun aan het land.

Ledlampen

In een ontmoeting met vicepremier Julia Svyrydenko maakte minister Schreinemacher namens het kabinet bekend Oekraïne te steunen met een bijdrage van 5 miljoen ledlampen, waar Oekraïne om had verzocht. Ledlampen zijn nodig om de druk op het Oekraïense elektriciteitsnet te helpen verminderen.

De Nederlandse bijdrage is bestemd voor het Oekraïense initiatief Enlighten Ukraine. Dit is erop gericht 50 miljoen gloeilampen te vervangen door ledlampen. Hierdoor kan een energiebesparing van 10% worden bereikt. Rusland bombardeert systematisch de Oekraïense energie-infrastructuur. Verschillende delen van het land zitten daardoor meerdere uren per dag zonder elektriciteit. Volgens president Zelensky komt zijn land gemiddeld 2,5 gigawatt elektriciteit tekort. De EU heeft al 30 miljoen ledlampen geleverd aan dit initiatief.

Herstel verwoeste energie-infrastructuur

Bij een verwoeste energiecentrale van het nationale elektriciteitsdistributiebedrijf Ukrenergo spraken de premier en minister Schreinemacher de CEO van Ukrenergo over de toestand van het elektriciteitsnetwerk. Nederland draagt bij aan het herstel van de faciliteiten van Ukrenergo. Ook stuurt Nederland transformatoren, schakelcomponenten en kabels die nodig zijn om het net te helpen herstellen.