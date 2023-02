Staatssecretaris Van der Burg bezoekt collega minister Laftit in Marokko

Staatssecretaris Van der Burg bracht 21 februari een kennismakingsbezoek in Marokko aan Marokkaanse minister Laftit van Binnenlandse Zaken. Tijdens hun ontmoeting spraken ze elkaar over hoe ze hun samenwerking op migratie kunnen versterken.

Vergroot afbeelding Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Staatssecretaris Van der Burg:

β€œDe relatie met Marokko is heel belangrijk voor Nederland. Mijn persoonlijke ontmoeting vandaag in Marokko met minister Laftit is weer een belangrijke stap in onze sterke relatie. De afgelopen periode is al veel geinvesteerd aan beide kanten in onze samenwerking, onder andere op migratie. Heel goed om daar vandaag persoonlijk, in open sfeer, over door te praten.”

Partnerschap met Marokko versterkt

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het versterken van het partnerschap met Marokko. Veelvuldig bezochten delegaties van Nederland en Marokko elkaar om samenwerking tussen de landen verder te verdiepen. Het bezoek van staatssecretaris Van der Burg aan Marokko markeert een belangrijk moment in deze steeds nauwere samenwerking.

Eerder werd in een gezamenlijk Actieplan besloten de samenwerking tussen Nederland en Marokko te versterken onder andere op het gebied van migratie. Zo wordt door beide landen samengewerkt in het voorkomen van irreguliere migratie, het versterken van de bescherming en aanpak van mensenhandel en mensensmokkel, het verbeteren van terugkeersamenwerking en het bevorderen van legale migratie.

Terugkeersamenwerking verbeterd

De terugkeersamenwerking is sterk verbeterd. Sinds de samenwerking aan het actieplan keerden 125 Marokkaanse vreemdelingen terug. Marokko verstrekt daarvoor onder andere weer zogenoemde laissez-passers: reisdocumenten waarmee Marokkaanse asielzoekers zonder zicht op verblijf eenmalig terug kunnen reizen naar Marokko. Vanaf eind 2022 kunnen deze steeds effectiever benut worden in Nederland omdat de eis van een PCR-test is vervallen. Op 15 november 2022 oordeelde de Raad van State dat er weer zicht op uitzetting is van afgewezen Marokkaanse asielzoekers waardoor ze in bewaring kunnen worden gesteld. Vanaf eind 2022 is daarom een stijging in de terugkeercijfers te zien.

Inzet op brede migratiesamenwerking

Staatssecretaris Van der Burg en minister Laftit spraken ook over ontwikkelingen in de regio. Marokko is niet alleen een doorreisland voor migranten richting Europa, het is ook een bestemmingsland. De migratiesamenwerking tussen Nederland en Marokko is breed. Nederland ondersteunt Marokko onder andere om migranten in Marokko te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Staatssecretaris Van der Burg bezocht tijdens zijn bezoek aan Marokko ook International Organization for Migration (IOM), United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) en International Labour Organization (ILO).