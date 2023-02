Internetconsultatie aanpassing vastgoedaandelentransacties van start

In de huidige wetgeving is het onbedoeld mogelijk om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie zo over te dragen dat er noch btw, noch overdrachtsbelasting verschuldigd is. Uitgangspunt is echter dat er btw verschuldigd is bij de levering van nieuwe onroerende zaken. Hiervoor is conceptwetgeving opgesteld om deze structuur te bestrijden die nu ter consulatie gaat. Invoering is voorzien per 1 januari 2024, waarbij het wetsvoorstel onderdeel zal zijn van het belastingplanpakket 2024, afhankelijk en onder voorbehoud van politieke besluitvorming, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets. De opbrengst van deze maatregel is voorlopig geraamd op 155 miljoen euro.

Deze structuur is interessant voor kopers van nieuwe onroerende zaken zonder recht op aftrek van btw waarvoor die btw een kostenpost vormt, bijvoorbeeld voor verhuurders van woningen, onderwijsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en zorgaanbieders. De structuur kan worden bestreden door de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting zodanig te wijzigen dat de verkrijging van nieuwe onroerende zaken via aandelen niet is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit betekent dat bij verkrijging van een voldoende aandelenbelang in een onroerendezaaksrechtspersoon (minimaal éénderde) heffing van overdrachtsbelasting plaatsvindt (10,4%).

Internetconsultatie

Voordat de conceptwetgeving verder gaat in de politieke besluitvorming hecht het ministerie veel waarde aan de inbreng van betrokkenen op dit voorstel. Daarom start er een internetconsulatie van maandag 27 februari 2023 tot en met maandag 27 maart 2024. Hier kunt u uw mening, advies of opmerkingen kwijt. De internetconsultatie is hier te vinden: www.internetconsultatie.nl