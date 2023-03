Simon Sibma herbenoemd als voorzitter Raad van Bestuur SVB

Simon Sibma blijft ook de komende twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De hernieuwde benoeming gaat officieel in per 1 april 2023. Hij is dan inmiddels vijf jaar in dienst van de SVB.

Sibma blikt vooruit: “Ik ben verheugd om nog twee jaar voor de SVB te mogen werken. Dat doe ik samen met ruim 4.200 enthousiaste collega’s die dag in dag uit zorgen dat burgers krijgen waar ze recht op hebben. Of het nu gaat om AOW, kinderbijslag, PGB of één van de andere regelingen die wij uitvoeren. Ik wil me de komende jaren blijven inzetten om onze strategische ambities te realiseren. Denk aan het terugdringen van het niet-gebruik van regelingen, het moderniseren van onze IT-dienstverlening, het implementeren van maatwerk en het vereenvoudigen van wet- en regelgeving in samenwerking met de politiek.’