Woondeals regio’s Utrecht en Amersfoort zorgen komende jaren voor meer én betaalbare woningen

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn drie woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley. Deze woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge zette, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeals.

Waar gaan de afspraken over?

Per regio worden afspraken gemaakt over het aantal woningen dat zal worden gerealiseerd. In de regio U10 gaat het om 61.000 woningen, 27.000 woningen in de regio Amersfoort en 25.000 woningen in de regio Foodvalley. De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk, bijvoorbeeld op het gebied van financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof, netcongestie, en capaciteit bij overheden en bouwsector. Met de ondertekening van de woondeals spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk de knelpunten aan te pakken.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “De verwachting is dat het aantal inwoners in de provincie Utrecht de komende jaren fors zal toenemen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd, moeten we de woningbouw versnellen én verduurzamen. Dat is in deze tijd geen gemakkelijke opgave, waarin de hoge rentestand, stikstof, netcongestie en personeelskrapte van grote invloed zijn in de hele woningbouwketen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze steun van het Rijk, samen met de regio’s, gemeenten, woningbouwcorporaties en partners in de bouw alles op alles zetten om deze uitdagingen te lijf te gaan, zodat onze provincie voor al haar inwoners een t(h)uis biedt.”

Minister Hugo de Jonge : ‘Met het tekenen van de drie regionale woondeals in en rond Utrecht, goed voor de bouw van 83.500 woningen tot en met 2030, zetten we een belangrijke stap in het terugdringen van het woningtekort. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen zorgen we voor meer betaalbare en goede woningen in dorpen en steden in Utrecht .’

Betaalbare woningen

Op de huidige woningmarkt zijn er te weinig betaalbare woningen. Ook is het lastig voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat vanaf 2025 twee-derde, van de woningen dat gerealiseerd wordt, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dit zijn sociale huurwoningen (tot € 763,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden.

Ondertekening

De woondeals voor de regio U10 en de Regio Amersfoort zijn op 13 maart ondertekend in de nieuwe stadswijk Hogekwartier in Amersfoort. Eerder al op 8 maart is de woondeal voor de regio Foodvalley ondertekend tijdens een bijeenkomst in Zutphen. Beide keren was de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge aanwezig om namens het Rijk zijn handtekening te zetten.

Waar komen de woningen?

Regio U10, 61.000 woningen: Bunnik 2.179, De Bilt 536, De Ronde Venen 2.950, Houten 852, Lopik 291, Montfoort 475, Nieuwegein 5.100, Oudewater 450, Stichtse Vecht 3.323, Utrecht 33.571, Utrechtse Heuvelrug 1.143, Vijfheerenlanden 2.797, Woerden 2.615, Wijk bij Duurstede 900, IJsselstein 1.568, Zeist 2.419.

Regio Amersfoort, 27.000 woningen: Amersfoort 11.584, Baarn 874, Barneveld 5.380, Bunschoten 1.103, Eemnes 401, Leusden 1.455, Nijkerk 3.857, Soest 1.250 en Woudenberg 1.060.

Regio Foodvalley, 25.000 woningen: Barneveld 5.380, Ede 7.000, Nijkerk 3.857, Renswoude 324, Rhenen 431, Scherpenzeel 841, Veenendaal 4.800 en Wageningen 2.750 (de gemeenten Barneveld en Nijkerk zijn onderdeel van twee woondealregio’s).