Internationale conferentie voor ministers van Justitie ter ondersteuning van het Internationaal Strafhof

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius en haar Britse collega en vicepremier Dominic Raab organiseren op 20 maart een internationale bijeenkomst om het Internationaal Strafhof (ICC) te ondersteunen bij haar onderzoeken naar internationale misdrijven, waaronder het onderzoek in Oekraïne. Ministers van Justitie van over de hele wereld komen daarvoor in maart bijeen in Londen.

Tijdens de bijeenkomst bespreken de ministers met elkaar hoe de Aanklager van het Internationaal Strafhof verder te kunnen helpen bij deze grote opgave. Dit kan zowel financiële als praktische ondersteuning omvatten, zoals hulp bij het verzamelen van informatie en het vergaren van bewijzen van gepleegde internationale misdrijven. Daarnaast wordt nagedacht over hoe getuigen hun verhaal kunnen doen zonder het leed verder te vergroten door hertraumatisering.

Bewijzen van wreedheden

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Sindsdien woedt er in Oekraïne een keiharde oorlog in het land, wordt cruciale infrastructuur aangevallen en leven mensen in angst. In heroverde gebieden blijven onderzoekers bewijzen aantreffen van wreedheden die hebben plaatsgevonden.

“De berichten en beelden van de onwettige en niet-uitgelokte gewapende aanval van Rusland op Oekraïne zijn gruwelijk. Voor ons is het glashelder: deze misdaden mogen niet onbestraft blijven. Tijdens deze bijeenkomst zullen we samenwerken met onze partners om ervoor te zorgen dat nog meer steun wordt geboden aan het ICC en de Oekraïense autoriteiten.”

aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Forensisch onderzoek

Nederland stuurde in 2022 al twee forensische onderzoeksteams naar Oekraïne om bewijsmateriaal te verzamelen dat gebruikt kan worden in onderzoeken naar gepleegde misdrijven in het land. Die twee teams opereerden onder de vlag van het Internationaal Strafhof. Twee extra missies staan gepland voor dit jaar.

Nederland heeft ook een vrijwillige financiële bijdrage van €2 miljoen geleverd aan het Trustfonds van het Openbaar Ministerie van het ICC. Daarnaast is personeel van de Nationale Politie en het Nederlandse OM bij het ICC gedetacheerd.

Conferentie

De conferentie vindt plaats in Lancaster House in Londen en wordt gezamenlijk voorgezeten door Yeşilgöz-Zegerius en Raab. Er zullen ministers aanwezig zijn uit minstens 30 landen. De conferentie wordt afgesloten met een persconferentie.