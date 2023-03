Kabinetsdelegatie ontvangt Duitse regering voor regeringsconsultaties

Minister-president Rutte en een afvaardiging van het Nederlandse kabinet ontvangen op maandag 27 maart 2023 een afvaardiging van de Duitse regering, onder leiding van bondskanselier Scholz, voor regeringsconsultaties. De ontmoeting vindt plaats in het Depot Boijmans Van Beuningen.

De bijeenkomst in Rotterdam staat in het teken van de verdere versteviging van de bilaterale relatie tussen Nederland en Duitsland op tal van terreinen. De bewindspersonen spreken elkaar tijdens verschillende bilaterale ontmoetingen over de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van buitenlandse zaken en defensie, klimaat en energie, economie en infrastructuur, justitie, en cultuur. De consultaties worden afgesloten met een gezamenlijk werkdiner.

Aan Nederlandse zijde zijn, naast minister-president Rutte, aanwezig: minister Kaag van Financiën, minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, minister Jetten voor Klimaat en Energie, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, minister Ollongren van Defensie, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media.

Aan Duitse zijde zijn, naast bondskanselier Scholz, aanwezig: minister Lindner van Financiën, minister Habeck van Economie en Klimaat, minister Baerbock van Buitenlandse Zaken, minister Pistorius van Defensie, minister Wissing van Verkeer en Digitale Infrastructuur, minister Roth van Media en Cultuur en staatssecretaris Özdemir van Binnenlandse Zaken.