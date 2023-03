Benoeming procureur-generaal

Mr. S.J.S. (Sue) Preenen wordt benoemd tot procureur-generaal. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Vanaf 2021 is Preenen hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Noord-Holland. Van 2018 tot 2020 was zij plaatsvervangend hoofdofficier van hetzelfde arrondissementsparket. Preenen begon haar loopbaan als rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO). Daarna was zij (senior) officier van justitie en leidinggevende bij het Arrondissementsparket Amsterdam.

De beoogde benoemingsdatum is van mr. Preenen tot procureur-generaal is 1 juli 2023.