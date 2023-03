Nieuwe burgemeester in Son en Breugel

Mr. S.M. (Suzanne) Otters-Bruijnen is benoemd tot burgemeester van de gemeente Son en Breugel. De benoeming gaat in op 11 april 2023.



Mevrouw Otters-Bruijnen (51 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant.

Op dit moment is Hans Gaillard (VVD) burgemeester van Son en Breugel.