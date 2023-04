Moedige acties: 15 militairen onderscheiden

15 (oud-)militairen kregen vandaag in Rotterdam een dapperheidsonderscheiding voor moedig en beleidvol optreden tijdens een militaire missie. Zij voerden onder zeer zware en uitdagende omstandigheden operaties uit in de Indische Oceaan, Afghanistan en Cambodja.

Vergroot afbeelding Bijzonder is dat een van de militairen 2 onderscheidingen kreeg. Ook werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een dapperheidsonderscheiding toegekend voor een maritieme vliegoperatie. In totaal zijn er 3 Bronzen Kruizen, 10 Kruizen van Verdienste en 3 Vliegerkruizen uitgereikt aan (oud-)militairen van de marine, landmacht en luchtmacht.

Indische Oceaan 2010

Een van de operaties was 13 jaar geleden al groot in het nieuws: ‘Marine bevrijdt bemanning van het gekaapte schip Taipan’. Om de piraten geen tijd te geven om tot de safe room van de bemanning door te dringen, wordt onder grote tijdsdruk een actie opgezet vanaf het fregat Hr.Ms. Tromp. Tijdens het afzetten van het interventieteam hangt de Lynx 1,5 minuut stil boven de Taipan, vol in het zicht van de bewapende piraten op de brug. Een van de militairen valt, breekt zijn kaak, raakt even bewusteloos en weet daarna toch door te gaan.

Afghanistan 2007

Op 18 juni 2007 gaan zogeheten operators van Task Force Viper te voet door de Afghaanse Baluchivallei. Die wordt dan door de vijand beheerst. Viper moet de aandacht afleiden van de Nederlandse battle group. Die is op dat moment in het nabijgelegen Chora in een zwaar gevecht verwikkeld. De vijand afleiden lukt. Maar dat gaat niet zonder slag op stoot. Er komt luchtsteun aan te pas. Het vliegtuig dropt een bom op 142 meter afstand van de Nederlandse militairen. De eenheid loopt daarna nog in een hinderlaag, kampt met oprakende munitie en een gewond geraakte ploegcommandant.

Afghanistan 2008

Over een afstand van 30 meter en onder gericht vijandelijk vuur verplaatst soldaat Edwin zich in januari 2008 op eigen initiatief naar een gewonde Amerikaan. Met gevaar voor eigen leven sleept hij de gewonde met een slagaderlijke bloeding terug naar de positie waar ze eerder dekking namen.

In maart dat jaar ziet sergeant Henry voor zich een voertuig op een ingegraven explosief rijden. Voordat het terrein is gecontroleerd op andere explosieven gaat Henry al naar het voertuig en redt zo een collega uit een levensbedreigende situatie. Jaren eerder redde hij ook al een collega in Cambodja.

Afghanistan 2009

Kapitein-vlieger Jorik weet vanuit zijn Cougar-transporthelikopter 2 andere Cougars en 2 Apache-gevechtshelikopters succesvol aan te sturen. Binnen 30 minuten ondersteunen ze special operations forces bij het gevangen nemen van een belangrijke Talibanleider en zijn medestanders. In die tijd weten ze met 2 helikopters ook nog enkele gevluchte strijders op te pakken.

Cambodja 1993

In 1993 wordt marinier der 1e klasse algemeen Henry door een ontploffend explosief uit zijn Landrover geslingerd, samen met 3 collega’s. Ernstig gewond aan rug en hoofd gaat Henry naar een van de zwaargewonde collega’s die 30 meter verderop neerkwam in het met mijnen bezaaide zijterrein. Henry draagt hem op zijn schouder uit het mijnenveld en helpt eerst die collega.

Henry is vandaag ook voor zijn actie in Afghanistan onderscheiden.

Voorbeeld voor velen

De uitzonderlijke acties hadden niet alleen impact op het moment zelf. Ze werkten door in de strijd tegen de vijand en als voorbeeld binnen de krijgsmacht en de Nederlandse samenleving.

Vergroot afbeelding Toegekend door koning De koning kende de decoraties toe. Daar gaat een zorgvuldig en vaak jarenlang onderzoek aan vooraf, waarbij gelet wordt op kwaliteiten als moed, beleid, trouw, initiatief, inzicht, vakmanschap en de mate van zelfopoffering. De decorandi kregen hun onderscheiding opgespeld op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Dat gebeurde door de minister van Defensie Kajsa Ollongren en de Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

