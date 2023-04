Minister-president Rutte bezoekt Maasvlakte en Noordzee rond energietransitie

Minister-president Rutte brengt op woensdag 19 april een werkbezoek aan de Maasvlakte in Rotterdam en verschillende locaties op de Noordzee. Het bezoek staat in het teken van de energietransitie met een hoofdrol voor wind, zon en groene waterstof.

Het bezoek start op de Maasvlakte bij de LNG terminal van Gasunie. LNG is een belangrijke vervanger van het Russische gas en via deze terminal wordt het vloeibare gas geïmporteerd en geëxporteerd. Aansluitend krijgt de minister-president een rondleiding bij het nieuwe hoogspanningsstation van TenneT op de Maasvlakte. Vanuit dit hoogspanningsstation wordt de groene elektriciteit die is opgewekt met de windmolens op zee getransporteerd naar huishoudens, bedrijven en buurlanden.

Het bezoek gaat verder per schip. Op de Noordzee bezoekt minister-president Rutte het Q13a-A platform van Neptune Energy. Hier wordt binnenkort groene waterstof geproduceerd uit zeewater. De volgende stop is het pas opgeleverde windpark op zee, gebouwd door en eigendom van Vattenfall. De 120 windmolens kunnen 1.5 miljoen huishoudens van groene stroom voorzien.

Tijdens de boottocht wordt afsluitend ook langs de zogenaamde stopcontacten op zee gevaren. De windparken zijn aangesloten op een stopcontact (platform) op zee. Vanuit deze stopcontacten wordt de opgewekte elektriciteit via kabels op zee aan land gebracht naar het hoogspanningsstation.

Tijdens het werkbezoek spreekt minister-president Rutte met medewerkers van de verschillende bedrijven die actief werken aan de energietransitie en met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).