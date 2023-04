Minister-president Rutte en minister Jetten naar België voor top over windenergie

Minister-president Rutte en minister Jetten voor Klimaat en Energie zijn op 24 april aanwezig bij de tweede editie van de Noordzeetop in Oostende, België.

De top wordt georganiseerd door België. Op uitnodiging van Eerste Minister De Croo en minister Van der Straeten van Energie ontmoeten de regeringsleiders en ministers van energie van Nederland, Duitsland, Denemarken, Ierland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Luxemburg elkaar in de haven van Oostende. De voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen neemt ook deel aan de top. Daarnaast zijn er zo’n honderd stakeholders uit de energiesector aanwezig om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de verschillende landen.

De ambitie voor deze bijeenkomst is om de gevormde coalitie bij de eerste Noordzeetop in Esbjerg, Denenmarken uit te breiden door Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Frankrijk en Luxemburg te verwelkomen en daarmee de geplande investeringen in windenergie op de Noordzee te versnellen. Daarnaast ondertekenen de bewindspersonen van de deelnemende landen gezamenlijke verklaringen waarin de gemeenschappelijke visie voor windenergie en netverbinding op de Noordzee wordt vastgelegd.