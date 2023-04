Koning en minister-president ontvangen president Litouwen

Zijne Majesteit de Koning ontvangt maandagmiddag 17 april de president van de Republiek Litouwen, de heer Gitanas Nausėda, in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch.

Later die middag ontvangt minister-president Rutte president Nausėda op het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens de ontmoeting spreken zij onder meer over de aankomende NAVO-top in Vilnius, Litouwen, en over de oorlog in Oekraïne.