Flitsbezorgen verboden tot 16 jaar

Het wordt verboden voor kinderen tot 16 jaar om te werken als flitsbezorger. Daarmee sluit het kabinet aan bij het bestaande verbod voor kinderen maaltijden te bezorgen. Het verbod gaat nog dit jaar in. De minister van Sociale Zaken Karien van Gennip gaat daarnaast de tijden waarop kinderen op niet-schooldagen mogen werken aanpassen. Kinderen mogen straks ook van 19:00 tot 20:00 werken, op strikte voorwaarde dat de rusttijd hetzelfde blijft en dat de ouder/voogd toestemming geeft. Het wordt ook mogelijk voor kinderen onder de 16 jaar om op zondag te werken, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Er is nog meer tijd nodig om duidelijkere regels te maken voor kinderen die werken als influencer. Dat schrijft minister Karien van Gennip aan de Tweede Kamer.

Minister Karien van Gennip: “Het is verboden voor kinderen om maaltijden te bezorgen en daar voeg ik een verbod op flitsbezorging aan toe. Het kan namelijk gevaarlijk zijn om onder tijdsdruk door het verkeer te navigeren op een (elektrische) fiets, om bijvoorbeeld boodschappen te bezorgen, en daarom verbied ik dit werk voor kinderen jonger dan 16 jaar. Kinderen mogen onder voorwaarden wat bijverdienen, maar dat moet natuurlijk wel veilig kunnen.”

Onderzoek

Voor jonge maaltijdbezorgers en flitsbezorgers kan het gevaarlijk zijn om op een (elektrische) fiets en onder tijdsdruk in het verkeer te moeten werken. Maar voor andere nieuwe vormen van kinderarbeid zijn de risico’s en de juridische aanduiding minder duidelijker. Want jong ondernemerschap, zoals vloggen en influencen zijn populair, maar kunnen ook risico’s voor de mentale gezondheid en schoolprestaties met zich meebrengen. Denk aan druk om steeds video’s te moeten maken voor volgers, altijd ‘aan staan’ en negatieve reacties online. De regels gaan ook om zeer jonge kinderen die figureren in de vlogs van ouders.

De wet- en regelgeving voor kinderarbeid sluit op dit moment onvoldoende aan bij deze nieuwe vormen van werk door kinderen. Uit onderzoek in opdracht van de minister is gebleken dat er duidelijkere regels moeten komen voor jonge influencers en jonge ondernemers. Die regels moeten het duidelijker maken wanneer bijvoorbeeld het vloggen een hobby is en wanneer het werk is. Met de aanpassingen wordt de regelgeving gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt. Uitgangspunt is de bescherming van het kind, waarbij ook gekeken is naar de positieve kanten van werk voor kinderen. In de eerste helft van 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken.