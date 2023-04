Benoeming lid Kiesraad

Prof.dr.ir. H.J. (Herbert) Bos is voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 juli 2023. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Herbert Bos volgt Ronald Prins op, die sinds 2018 lid was van de Kiesraad.