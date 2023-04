Minister Adriaansens met innovatieve ondernemers naar Hannover Messe

Meer dan honderd innovatieve Nederlandse ondernemers van startup, mkb tot grootbedrijf nemen in Duitsland deel aan de Hannover Messe (17-21 april 2023). Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bezoekt op maandag 17 en dinsdag 18 april de grootste technologische industriebeurs ter wereld waar bedrijven hun innovaties laten zien op thema’s als digitalisering en verduurzaming van de (maak)industrie, ICT, hightech materialen, mobiliteit, halfgeleiders en energie-infrastructuur.

De Nederlandse en Duitse overheid gaan dinsdag 18 april bovendien een intentieovereenkomst tekenen om nauw te gaan samenwerken aan innovatieve batterijtechnologie voor gebruik in mobiliteit en voor (grootschalige) energieopslag met als doel een flexibeler energiesysteem. Minister Adriaansens en de Duitse staatssecretaris Sabine Döring (Onderwijs en Onderzoek) willen samen met kennisinstituten en bedrijven werken aan de volgende generatie batterijen die minder kritieke grondstoffen zoals lithium bevatten, meer recycling stimuleren en nieuwe componenten voor batterijceltechnologie onderzoeken en ontwikkelen.

Adriaansens gaat daarnaast op de Hannover Messe op bezoek bij Nederlandse innovaties en heeft gesprekken met Duitse bedrijven, kennisinstellingen en politici. De Hannover Messe bestaat sinds 1947 en trekt elk jaar ruim 200.000 bezoekers uit meer dan zeventig landen. Meer dan 6.500 bedrijven zijn in totaal aanwezig op de beurs waar afspraken worden gemaakt over samenwerkingen en over investeringen in innovatieve producten en diensten.

Hoofdpunten programma minister Adriaansens (EZK), Hannover Messe 2023

Maandag 17 april

14:00 uur Opening Paviljoen en bezoek bedrijven in het Holland High Tech House (Hal 8);

vanaf 15:00 uur Bezoek startups en scale-ups NL Innovation Square en het Duitse Noordrijn-Westfalen Startup Paviljoen (Hal 17);

Gesprekken met minister Mona Neubaur (Economie, Industrie, Klimaat en Energie, Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen), minister Oliver Krischer (Milieu en Natuur, Noordrijn-Westfalen) en minister Martin Dulig (Economische Zaken, Duitse deelstaat Sachsen);

vanaf 19:00 uur Dutch-German Innovation Pact bijeenkomst met overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en Duitsland

Dinsdag 18 april

vanaf 10 uur Plenair panel met onder andere de Duitse vicekanselier en minister Robert Habeck (Economie en Klimaatbescherming) (Hal 19-21);

Ondertekening intentieverklaring Nederland-Duitsland samenwerking batterijtechnologie en gesprek met de Duitse staatssecretaris Sabine Döring (Onderwijs en Onderzoek);

Ronde tafelgesprek met vertegenwoordigers van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven (Hal 9);

Gesprek met minister Nicole Hoffmeister-Kraut (Economie, Arbeid en Toerisme, Duitse deelstaat Baden-Württemberg)