Buitenlandse investeringen maken Nederland sterker, innovatiever en duurzamer

Het Invest in Holland netwerk, dat in opdracht van de overheid buitenlandse bedrijven voor Nederland aantrekt, was in 2022 betrokken bij 327 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in ons land. De focus lag op het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven in Nederland die bijdragen aan duurzame economische groei en het versterken van ecosystemen. Dit is het gevolg van de aangescherpte strategie van het Invest in Holland netwerk, waarbij sterker wordt ingezet op bedrijven die Nederland kunnen helpen met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vandaag aan de Tweede Kamer.

Minister Adriaansens: “Buitenlandse bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Daar wordt meer dan een kwart van het geld in Nederland verdiend. Ook werkt 20% van de mensen in het bedrijfsleven bij een buitenlands bedrijf. Ik verwelkom buitenlandse bedrijven dus graag, zeker als zij onze economie sterker, innovatiever en duurzamer kunnen maken.”

Hilde van der Meer, Commissaris Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en voorzitter van het Invest in Holland collectief: “Overal ter wereld richten bedrijven zich op het ontwikkelen en produceren van impactvolle oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Door dit soort bedrijven naar Nederland te halen, maken we slim gebruik van innovaties die elders al bestaan en versterken we onze eigen economie. Vanuit die visie richten wij ons als Invest in Holland partners nog sterker op het vinden, benaderen en begeleiden van die buitenlandse bedrijven die het meest kunnen bijdragen op het gebied van verduurzaming, innovatie en digitalisering.”

Bedrijven die in 2022 voor Nederland kozen en bestaande ecosystemen versterken zijn bijvoorbeeld het Amerikaanse Viz.ai en het Finse Neste. Viz.ai is een hoog-innovatief bedrijf in de gezondheidssector dat innovatieve digitale hulpmiddelen ontwikkelt waarmee de Nederlandse zorg kan worden verbeterd. Neste, 's werelds toonaangevende producent van duurzame diesel en vliegtuigbrandstof, helpt met haar producten de overgang naar een circulaire economie te versnellen en draagt zo bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

Toename investeringen in R&D en topsector Energie

De 327 investeringsprojecten in 2022 betroffen zowel nieuwe vestigingen van buitenlandse bedrijven als uitbreidingsinvesteringen in Nederland. De top 5 sectoren waarbinnen in 2022 projecten zijn begeleid zijn ICT (67), High Tech Systems & Materials (56), Life Sciences & Health (32), Agrifood (29) en Energie (23). Opvallend is de stijging in het aantal projecten binnen de focussector Energie (23, ten opzichte van 14 in 2021). Ook is al enkele jaren een positieve trend zichtbaar in het aantal investeringsprojecten dat R&D-activiteiten betreft (50 projecten in 2022, ten opzichte van 39 in 2021). Van de buitenlandse bedrijven die in 2022 in Nederland investeerden komt een derde uit Europa (32%), gevolgd door bijna een derde uit Noord- en Zuid-Amerika (30%) en Azië (29%) en 9% uit andere delen van de wereld.