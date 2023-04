Henk Korvinus nieuwe voorzitter Instituut Mijnbouwschade Groningen

Mr. H.C.D. (Henk) Korvinus wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De 67-jarige Korvinus was tot 1 januari 2023 inspecteur-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij waarnemend hoofdofficier Noord Nederland, raadadviseur op het ministerie van Algemene Zaken, hoofdofficier van justitie in Den Haag en Rotterdam, rechter en kantonrechter.

De benoeming van Korvinus gaat 15 mei in en is voor de duur van 4 jaar. Hij volgt professor mr. S.C.J.J. (Bas) Kortmann op.