Genomineerden Jos Brink Prijs 2023

De genomineerden voor de Jos Brink Oeuvreprijs en de Jos Brink Innovatieprijs zijn bekend. Een onafhankelijke jury onder leiding van Jeangu Macrooy heeft voor de Oeuvreprijs Wielie Elhorst, Judith Schuyf en stichting Roze 50+ geselecteerd. What You See Festival, Gio van den Heuvel en Jess, en Paul van Dorst zijn de genomineerde kandidaten om de Innovatieprijs te winnen. De regeringsprijzen worden op zondag 4 juni 2023 in het Amsterdamse DeLaMar theater uitgereikt door minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Jos Brinkprijs is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Jos Brink Oeuvre Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen, transgender personen en intersekse personen in de samenleving. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een kunstwerk.

De Jos Bink Innovatieprijs is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een persoon of organisatie, die zich op inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van lhbtiq+personen in de samenleving. De prijs dient ter aanmoediging om hun voorbeeldfunctie voort te zetten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,-.

Minister Dijkgraaf: “In een tijd waar we als land nog steeds te maken hebben met incidenten die de acceptatie en veiligheid van de lhbtiq+ gemeenschap onder druk zetten, kan er geen aandacht genoeg zijn voor deze belangrijke prijs. Mensen of organisaties die ervoor willen zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, dragen op een fundamentele wijze bij aan onze samenleving. Ik kijk er naar uit om op 4 juni de prijzen uit te reiken.”

Genomineerden Oeuvreprijs

Voor de Oeuvreprijs heeft de jury Stichting Roze 50+, Judith Schuyf en Wielie Elhorst genomineerd. Stichting Roze 50+ zet zich sinds 2009 in om de belangen, de leefsituatie en het welzijn van lhbtiq+ ouderen te verbeteren, samen met zo’n 100 vrijwillige Roze 50+ ambassadeurs. Veel roze ouderen durven vanwege hun achtergrond zich niet altijd te uiten over hun liefde en identiteit.

Daarnaast is Judith Schuyf (1951) genomineerd. Ze is één van de langst actieve onderzoekers die haar werkende leven heeft gericht op de emancipatie van homoseksuele, lesbische en transgender mensen. Ze werkte ruim 20 jaar aan de Universiteit Utrecht en was daar één van de oprichters van de werkgroep Homostudies. In haar lhbtiq+ gerichte werk hield ze zich onder andere bezig met emancipatie, beleid, sport, geschiedenis, media, ouderen en de ondersteuning van gemeentes.

De laatste genomineerde is Wielie Elhorst. Elhorst was jarenlang bestuurslid en voorzitter van het Landelijk Koördinatie Punt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP). Hierin ondernam hij tal van initiatieven om de positie van christelijke lhbtiq+personen in Nederland te verbeteren, zoals de eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen, het Heilig Bootje bij de Canal Parade en de Pride-kerkdiensten.

Genomineerden Innovatieprijs

Voor de Innovatieprijs zijn What You See Festival, Gio van den Heuvel en Jess en Paul van Dorst genomineerd. What You See Festival is een multidisciplinair en internationaal kunstenfestival over gender en identiteit. Het staat bekend om werk van kunstenaars dat niet of nauwelijks eerder in Nederland te zien is geweest, onverwachte pop-up voorstellingen en onderzoekspresentaties. Andere genomineerden Gio en Jess hebben het Transcafé in Utrecht opgericht voor Transpersonen met een licht verstandelijke beperking. Een doelgroep die vaak over het hoofd wordt gezien, maar zichtbaar wordt gemaakt door dit duo. De laatste genomineerde is Paul van Dorst. Van Dorst is voorzitter van de Roze Kameraden: de lhbtiq+ supportersclub van Feyenoord. De Roze Kameraden streven naar een Feyenoord waar iedereen zichzelf kan zijn, door zichtbaar te zijn in en buiten het stadion, gesprekken te voeren met de club, KNVB, gemeente en supporters.

Jury

De jury voor de Jos Brinkprijs 2023 bestaat uit de voorzitter Jeangu Macrooy (singer-songwriter), Rocky Hehakaija (voormalig voetbalster en directeur stichting Favela Street), Eveline van de Putte (auteur en theatermaker), Jantine van Lisdonk (emancipatie onderzoeker en strategisch adviseur Bi+ Nederland) en Jackson Monteiro (Roze in Blauw netwerk en dragqueen Ruby Rouge).

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van lhbtiq+ personen, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 2021 is de Oeuvreprijs uitgereikt aan Glenn Helberg, de Innovatieprijs ging naar Naomie Pieter.